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В Минсоцполитики назвали сроки полной монетизации субсидий

Новости » Финансы    24.10.2018 - 16:32
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Полную монетизацию субсидий введут в 2019 году

Первый этап монетизации субсидий в Украине начнется с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы ввели такое понятие, как монетизация. То есть если человек сэкономил, ему частично возвращаются средства за счет того, что он сэкономил энергетические ресурсы. С 1 января вводится полная монетизация. Мы в три этапа планируем пройти этот путь в течение 2019 года", - сказал он журналистам.

Рева отметил, что после полной монетизации ни копейки из того, что человек сэкономил, не будет списываться в бюджет.

"И по окончании сезона все, что человек сэкономил, он будет иметь возможность снять со своей карточки, со своего счета и использовать так, как она считает нужным", - добавил министр.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины работает над внедрением монетизации субсидий в три этапа. На сегодня Минсоцполитики подготовлены предложения о введении монетизации в три этапа: с 1 января 2019 года - около 100-150 тыс. домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов; с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым назначена субсидия на неотопительный период 2019 года; с 1 октября 2019 года - полный переход на монетизацию.

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