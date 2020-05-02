В Киеве до осени ограничили движение на Борщаговском путепроводе

В Киеве сегодня, 2 мая, перекрыли движение на Борщаговском путепроводе в направлении Кольцевой дороги в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

По данным КГГА, в направлении центра города будет открыто движение всеми тремя полосами, но проезд в сторону Борщаговки будет перекрыт. Объехать путепровод можно по маршрутам:

ул. Победы - ул. Святошинская - ул. Жмеринская - ул. Г. Космоса;

ул. Голего - ул. Нежинская - просп. Отрадный - ул. 9 Мая - ул. Королева;

через Кольцевую дорогу.

Отмечается, что ремонтные работы на путепроводе планируется завершить к 1 сентября. Дорожники заменят балки на 1 и 2 полосах движения, зальют новую монолитную плиту проезда, установят многослойную гидроизоляцию и деформационные швы.

Напомним, в Киеве 18 апреля ограничивали движение транспорта на Крещатике. Ограничения вводились из-за проведения текущего ремонта.

Также РБК-Украина писало, что в МВД решили перенести запуск системы автоматической фото и видеофиксации дорожного движения. Запустить систему сначала планировали с 1 мая, но карантин повлиял на работу определенным подразделений полиции.