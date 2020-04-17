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В Киеве частично перекроют Крещатик

Новости » Общество     17.04.2020 - 16:32
В Киеве частично перекроют Крещатик
Иллюстративное фото (УНИАН)

Движение будет ограничено 18 апреля с 9 до 18

В Киеве 18 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Крещатик. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевавтодор в Facebook.

Сообщается, что движение будет ограничено с 9:00 до 18:00 18 аперля в связи с проведением текущего ремонта.

"Основная часть работ уже выполнена. В субботу будем работать от ул. Городецкого до ул. Шевченко. Работы выполняем постепенно, чтобы уменьшить ограничения движения. Во время ремонта движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве 17 апреля на улице Гетьмана произошел двойной провал проезжей части. Из-за аварии на инженерных сетях "Киевводоканала" было ограничено движение. Ремонтные работы планируют завершить до конца пятницы.

Также в связи с пылевой бурей, которая накрыла Киев и сопровождалась сильным ветром, в столице частично обрушилась конструкция Подольского моста. Кроме этого на подъезде к Киеву произошло масштабное ДТП, в результате которого есть погибшие и травмированные.

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Новости Украины КиевКиевтранспортКрещатик
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