У Києві до осені обмежили рух Борщагівським шляхопроводом

У Києві сьогодні, 2 травня, перекрили рух на Борщагівському шляхопроводі у напрямку Кільцевої дороги у зв'язку з ремонтними роботами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За даними КМДА, у напрямку центру міста буде відкрито рух усіма трьома смугами, але проїзд у бік Борщагівки буде перекрито. Об’їхати шляхопровід можна маршрутами:

просп. Перемоги - вул. Святошинська - вул. Жмеринська - вул. Г. Космосу;

вул. Голего - вул. Ніжинська - просп. Відрадний - вул. 9 Травня - просп. Корольова;

через Кільцеву дорогу.

Зазначається, що ремонтні роботи на шляхопроводі планується завершити до 1 вересня. Дорожники замінять балки на 1 і 2 смугах руху, заллють нову монолітну плиту проїзду, встановлять багатошарову гідроізоляцію та деформаційні шви.

Нагадаємо, у Києві 18 квітня обмежували рух транспорту на Хрещатику. Обмеження вводилися через проведення поточного ремонту.

Також РБК-Україна писало, що в МВС вирішили перенести запуск системи автоматичної фото і відеофіксації дорожнього руху. Запустити систему спочатку планували з 1 травня, але карантин вплинув на роботу певним підрозділів поліції.