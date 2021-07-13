В Киеве под ОП прошел митинг в поддержку Павловского

Участники акции - ветераны войны против российской агрессии, волонтеры, активисты, депутаты требуют освободить героя обороны Мариуполя, бывшего заместителя министра обороны Игоря Павловского, а также руководителей предприятия "Завод" Кузница на Рыбальском", которое производит боевые корабли.

Народный депутат Михаил Забродский уверен - дело против Павловского это преследование людей, которые взяли на себя ответственность за страну.

"С первого дня еще кто-то пытался понять логику обвинения, затем все стало понятно. Вы думаете это дело о десантных катерах? Речь не об узлах и скорости, не о водоизмещении, а речь о том, что тот, кого назначили, должен сесть в тюрьму. И этому был подчинен весь процесс. Отрабатывался четкий властный заказ ... Для чего все это делается? Первая и главная цель - это приостановить поставки отечественных образцов, вторая цель - дискредитировать патриотическое движение, тех, кто сейчас уже в далеком 2014 году не побоялся брать на себя ответственность", - заявил Забродский.

Участники акции также почтили минутой молчания морских пехотинцев, погибших год назад под Зайцевым.

"Мы должны бороться за свою свободу. Бороться так, как боролись те, кто погиб за Украину. Давайте объединяться, давайте бороться с этой нашествием", - сказал отец погибшего морпеха Ярослава Журавля Сергей Журавель.