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Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники в ВСУ

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Киев, Понедельник 05 июля 2021 21:51
Суд арестовал под залог фигуранта дела о поставках некачественной техники в ВСУ Фото: бывшего чиновника Минобороны арестовали под залог (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения одному из фигурантов дела о поставках некачественной военной техники в Вооруженные силы Украины. Суд арестовал под залог одного из бывших директоров департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В деле фигурируют бывший замминистра обороны, председатель правления "Кузни на Рыбальском" и еще двое бывших начальников департамента Минобороны. Заседание по избранию мер пресечения остальным фигурантам выберут позже.

Как сообщило ГБР, экс-чиновник Минобороны, по решению суда, был арестован на 2 месяца, но он может выйти на свободу, внеся около 475 млн гривен залога.

По данным РБК-Украина, в этом деле фигурирует Игорь Павловский, который в 2015-2019 годах находился на посту заместителя министра обороны. Следствие считает, что глава завода подстрекал замминистра заключить госконтракт именно с его предприятием. Тот, в свою очередь, дал соответствующие указания подчиненным руководителям одного из департаментов.

В итоге такая схема нанесла государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

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