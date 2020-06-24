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В Киеве ограничили движение трамваев из-за ДТП

Новости » Происшествия     24.06.2020 - 15:53
В Киеве ограничили движение трамваев из-за ДТП
Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

На место выехала полиция

В среду, 24 июня, в Киеве ограничили движение трамваев на левом берегу из-за дорожно-транспортного происшествия. На место выехала полиция.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

"Задерживается движение трамваев №22 по ул.Бориспольская/Горбунова в обоих направлениях по причине ДТП. На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

По данным сообщества "Киев Оперативный", на трамвайных путях не разминулись водители автомобилей Volkswagen и Opel.

Прямо зараз, поблизу із заводом Дарниця, на трамвайних коліях не розминулися водії автівок #Volkswagen та #Opel. Рух трамваїв заблоковано. Очікують поліцію.

Опубліковано Киев Оперативный Середа, 24 червня 2020 р.

Детали аварии выясняются.

Напомним, ранее в Киеве на Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате чего трех человек госпитализировали.

Также РБК-Украина писало, что ранее в Киеве частично ограничивали трамвайное троллейбусное движение, а также движение авто из-за дорожно-транспортных происшествия и ливней.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины КиевДТП
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