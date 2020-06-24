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У Києві обмежили рух трамваїв через ДТП

Новини » Надзвичайні події     24.06.2020 - 15:53
У Києві обмежили рух трамваїв через ДТП
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

На місце виїхала поліція

У середу, 24 червня, у Києві обмежили рух трамваїв на лівому березі через дорожньо-транспортну пригоду. На місце виїхала поліція.

Про це повідомляє прес-служба "Київпастрансу".

"Затримується рух трамваїв №22 по вул. Бориспільська/Горбунова в обох напрямках через ДТП. На місце викликана поліція", - йдеться в повідомленні.

За даними спільности "Київ Оперативний", на трамвайних коліях не розминулися водії автомобілів Volkswagen і Opel.

Прямо зараз, поближу із заводом Дарниця, на трамвайних коліях не розминулися водії автівок #Volkswagen та #Opel. Рух трамваїв заблоковано. Очікують поліцію.

Опубліковано Київ Оперативний Середа, 24 червня 2020 р.

Деталі аварії з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше у Києві на Столичному шосе зіткнулися легковий автомобіль і пасажирський автобус, в результаті чого трьох людей госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що раніше у Києві частково обмежували трамвайний тролейбусний рух, а також рух авто через дорожньо-транспортну пригоду та зливи.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України КиївДТП
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