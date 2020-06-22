В Киеве ограничили трамвайное движение из-за ДТП с такси

Два авто столкнулись, в результате чего их отбросило на трамвайные пути
В понедельник вечером, 22 июня, в Соломенском районе Киева частично ограничили трамвайное движение из-за дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла на улице Козелецкой.
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Как отмечается, произошло столкновение такси и автомобиля Fiat, в результате чего их отбросило на трамвайные пути.
"На Козелецкой, в результате столкновения автомобиля Fiat и такси Uklon Peugeot машины отбросило на трамвайные пути, а последнего - еще и в столб. К счастью, никто серьезно не травмировался, но движение трамваев перекрыли", - говорится в сообщении.
Как писало РБК-Украина, сегодня утром в центре Киева на Крещатике произошла масштабная авария, движение транспорта по улице перекрыли.
Напомним, ранее в Кривом Роге на ходу загорелся трамвай с пассажирами.
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Автор: Максим Зайченко