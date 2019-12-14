В Киеве ограничили движение на Северном мосту

Сегодня, 14 декабря, в Киеве частично ограничили движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

Как сообщается, сегодня в период с 8 утра до 17:00 будет частично ограничено движение на Северном мосту. Ограничение вводится в связи с текущим ремонтом покрытия моста. Движение будет закрыто в направлении Троещины.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняем поэтапно, минимизируя ограничения движения. Будем работать в направлении Троещины", - рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 14 декабря, в Киеве ограничат движение автомобильного транспорта в туннеле под Севастопольской площадью. Ограничения будут действовать с 8:00 до 12:00 (в направлении ул. Победы) и с 13:00 до 16:00 в направлении Демеевской площади.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве с 13 декабря ограничили движение транспорта на улице Богдана Хмельницкого. Ограничения движения будут действовать до 27 декабря. На участке будут проводить ремонтные работы.

Кроме того, в Киеве с 18 по 20 декабря, будет перекрыта дорога на проспекте Науки в районе железнодорожного переезда в связи с ремонтными работами.