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В Киеве ограничили движение по красной ветке метро

Автор: Наталья Юрченко

В Киеве ограничили движение метро на красной ветке. Станции метрополитена "Академгородок", "Житомирская", "Нивки" и "Берестейская" не работают в режиме перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"По организационным причинам красная линия метро курсирует от станции "Лесная" до станции "Шулявская". Напомним, что метро работает в режиме перевозок. Проход на станции свободен", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киев зашли диверсионные группы российской армии. Он призвал жителей столицы соблюдать комендантский час.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве в результате падения российского летательного аппарата загорелся 9-этажный жилой дом.

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