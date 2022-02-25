У Києві обмежили рух по червоній гілці метро

У Києві обмежили рух метро на червоній гілці. Станції метрополітену "Академмістечко", "Житомирська", "Нивки" та "Берестейська" не працюють у режимі перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
"З організаційних причин червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Нагадаємо, що метро працює в режимі перевезень. Прохід на станції вільний", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до Києва зайшли диверсійні групи російської армії. Він закликав жителів столиці дотримуватися комендантської години.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві в результаті падіння російського літального апарату загорівся 9-поверховий житловий будинок.