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В Киеве ограничено движение на зеленой линии метро: названа причина

Автор: Максим Зайченко

В понедельник вечером, 28 сентября, в Киеве ограничено движение поездов на зеленой линии метро. По предварительной информации, человек попал под поезд.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского метрополитена".

Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор".

"По предварительной информации, человек попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в столице произошел сбой в работе метрополитена. Проблемы наблюдались с работой сервиса электронного билета.

Также РБК-Украина сообщало, что власти Киева будут вынуждены остановить движение общественного транспорта, в частности метро, если больницы не будут справляться с наплывом пациентов с коронавирусом.

Кроме этого, 11 сентября в Киеве закрывали две станции метро в центре города после звонка о минировании.

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