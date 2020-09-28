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У Києві обмежено рух на зеленій лінії метро: названа причина

Автор: Максим Зайченко

У понеділок ввечері, 28 вересня, у Києві обмежено рух поїздів на зеленій лінії метро. За попередньою інформацією, людина потрапила під потяг.

Про це повідомляє прес-служба "Київського метрополітену".

Поїзди курсують від станції "Сирець" до станції "Видубичі", а також від станції "Славутич" до станції "Червоний хутір".

"За попередньою інформацією, людина потрапила під потяг. На місці працює аварійна бригада, медики та правоохоронці", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у столиці стався збій в роботі метрополітену. Проблеми спостерігалися з роботою сервісу електронного квитка.

Також РБК-Україна повідомляло, що влада Києва будуть змушені зупинити рух громадського транспорту, зокрема метро, якщо лікарні не будуть справлятися з напливом пацієнтів з коронавірусом.

Крім цього, 11 вересня в Києві закривали дві станції метро в центрі міста після дзвінка про мінування.

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