В Киеве ограничат движение возле метро "Дарница" и "Черниговская"

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Движение перекроют ночью 27 марта

В Киеве ночью, 27 марта, будет ограничено движение транспорта возле станций метро "Черниговская" и "Дарница". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Сообщается, что с 01:00 до 01:20 будет перекрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линией метро у станции "Дарница".

Перекрытие будет осуществлено в связи с необходимостью проведения после ДТП дополнительного обследования пролетного строения путепровода.

Кроме того, 27 марта с 00:00 до 03:00 будет частично ограничено движение автомобилей по Броварскому проспекту в направлении станции метро "Черниговская".

Напомним, в Киеве в следующую субботу, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине".

РБК-Украина писало, что на Шулявском путепроводе 17 марта, начался демонтаж. Движение транспорта организован по прилегающим улицам. Ремонт продлится ориентировочно до конца 2019 года.