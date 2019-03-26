У Києві обмежать рух біля метро "Дарниця" і "Чернігівська"

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Рух перекриють вночі 27 березня

У Києві вночі, 27 березня, буде обмежено рух транспорту біля станцій метро "Чернігівська" та "Дарниця". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

Повідомляється, що з 01:00 до 01:20 буде перекритий рух автомобільного транспорту по шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метро біля станції "Дарниця".

Перекриття буде здійснено у зв’язку з необхідністю проведення після ДТП додаткового обстеження прогонової будови шляхопроводу.

Крім того, 27 березня з 00:00 до 03:00 буде частково обмежено рух автомобілів по Броварському проспекту в напрямку станції метро "Чернігівська".

Нагадаємо, у Києві у наступну суботу, 30 березня, із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні".

РБК-Україна писало, що на Шулявському шляхопроводі 17 березня, розпочався демонтаж. Рух транспорту організований прилеглими вулицями. Ремонт триватиме орієнтовно до кінця 2019 року.