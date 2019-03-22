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В центре Киева 30 марта запретят движение транспорта

Новости » Общество    22.03.2019 - 17:27
В центре Киева 30 марта запретят движение транспорта
Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать из-за мероприятий на Софийской площади

В Киеве в следующую субботу, 30 марта, с 19:00 до 23:00 запретят движение всех видов транспортных средств в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сообщается, что движение будет закрыто на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

В то же время, в связи с запретом движения всех транспортных средств по указанным улицам, разрешат движение на улице Крещатик 30 марта с 19:00 до 23:00.

Кроме того, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, согласно схеме организации дорожного движения.

РБК-Украина писало, что на Шулявском путепроводе 17 марта, начался демонтаж. Движение транспорта организовано по прилегающим улицам. Ремонт продлится ориентировочно до конца 2019 года.

На время ремонта Шулявского путепровода, в частности, вносятся изменения в путь следования маршруток, а также в движение общественного транспорта.

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