В Киеве ограничат движение по улице Бойчука

В Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 до 3 апреля частично ограничат движение транспорта на улице Михаила Бойчука. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что ограничения будут действовать в связи с ремонтом деформационного шва на проезжей части путепровода на ул. Михаила Бойчука в месте выполнения работ через железнодорожные пути.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 08:00 30 марта до 23:00 7 апреля будет частично ограничено движение транспорта на вул. Драйзера (район Троещины). Ограничения будут действовать в связи с ремонтом деформационного шва на проезжей части путепровода.

Ранее сообщалось, что в Киеве, завтра, 30 марта, запретят движение всех видов транспорта в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине". Движение будет запрещено с 19:00 до 23:00 на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

Напомним, в Киеве с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе.