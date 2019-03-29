Завтра в центре Киева запретят движение транспорта

Иллюстративное фото (Автоцентр)

Ограничения будут действовать с 19:00 до 23:00

В Киеве, завтра, 30 марта, запретят движение всех видов транспорта в центральной части города из-за открытия на Софийской площади фестиваля "Французская весна в Украине". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что с 19:00 до 23:00 ограничения будут действовать на улицах Софиевской, Малой Житомирской, Владимирской (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской) и в переулке Рыльском.

В связи с запретом движения всех транспортных средств по указанных улицах, разрешат движение на улице Крещатик 30 марта с 19:00 до 23:00.

Кроме того, будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Фестиваль "Французская весна" откроется в 20:30 на Софийской площади.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе.

Ранее сообщалось, что в Киеве 6-7 апреля перекроют Подол и набережную до Северного моста в связи с пробегом. Ограничения будут действовать с 08:00 до 14:40.