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В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту

Новости » Общество    28.03.2019 - 10:00
В Киеве ограничат движение транспорта на Южном мосту
Фото: Южный мост (УНИАН)

Движение транспорта ограничат с 1 до 28 апреля

В Киеве с 11:00 1 апреля до 23:00 28 апреля в связи с ремонтными работами ограничат движение транспорта на Южном мостовом переходе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Сообщается, что будет капитальный ремонт деформационного шва на Южном мостовом переходе в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

РБК-Украина писало, в Киеве с 16 марта в связи с реконструкцией перекрыт Шулявский путепровод и организовано движение транспорта по прилегающим улицам. В частности, движение транспорта в направлении Александра Довженко - Гетьмана будет происходить по улицам Антона Цедика и Петра Нестерова, с выездом на проспект Победы.

Движение транспорта в направлении В. Гетмана - А. Довженко будет организовано существующим реконструированным съездом на проспект Победы с возможностью пересечения проспекта и выездом на улицу А. Довженко

Напомним, в Киеве в субботу, 2 марта, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва, частично ограничивали движение транспорта по мосту им. Е. А. Патона.

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