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У Києві обмежать рух по вулиці Бойчука

Новини » Суспільство    29.03.2019 - 15:42
У Києві обмежать рух по вулиці Бойчука
Ілюстративне фото (Pixabey)

Обмеження діятимуть з 30 березня по 3 квітня

У Києві із 08:00 30 березня до 23:00 до 3 квітня частково обмежать рух транспорту на вулиці Михайла Бойчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Повідомляється, що обмеження діятимуть у зв'язку із ремонтом деформаційного шва на проїжджій частині шляхопроводу на вул. Михайла Бойчука у місці виконання робіт через залізничні колії.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві із 08:00 30 березня до 23:00 7 квітня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Драйзера (район Троєщини). Обмеження діятимуть у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на проїжджій частині шляхопроводу.

Раніше повідомлялося, що у Києві, завтра, 30 березня, заборонять рух усіх видів транспорту у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні". Рух буде заборонено із 19:00 до 23:00 на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.

Нагадаємо, у Києві з 11:00 1 квітня до 23:00 28 квітня у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.

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