В Киеве ограничат движение транспорта на улице Сверстюка

В Киеве вносятся изменения в организацию движения транспорта на улице Сверстюка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, в связи с выполнением ремонтных работ на улице Сверстюка на участке от дома № 25-а в доме № 52-а вносятся изменения в организацию движения транспорта.

1-го июня с 09:00 до 18:00 движение транспорта частично ограничат, а 2-го - с 09:00 до 18:00 движение транспорта будет закрыто.

"Коммунальная корпорация просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Также с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через речку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Кроме того, 2 июня в связи с проведением цветного забега Kyiv color run 2019 предусмотрен запрет движения всех видов транспорта на улице Большая Васильковская. Ограничения будут действовать 2 июня с 06:00 до 09:00 и с 13:00 до 14:30.