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В Киеве ограничат движение транспорта на улице Большой Васильковской

Новости » Общество    31.05.2019 - 15:34
В Киеве ограничат движение транспорта на улице Большой Васильковской
Фото: Троицкая площадь (Wikimapia)

Ограничения будут действовать 2 июня с 06:00 до 09:00 и с 13:00 до 14:30

В Киеве в воскресенье, 2 июня, в связи с проведением цветного забега Kyiv color run 2019 предусмотрен запрет движения всех видов транспорта на улице Большая Васильковская. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации. 

Как сообщается, участники забега двинутся по маршруту: Троицкая площадь - улица Большая Васильковская (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Лабораторной). В связи с этим предусмотрен запрет движения всех видов транспорта во время монтажа и демонтажа сценических конструкций на Троицкой площади и улице Большой Васильковской (от перекрестка с улицей Жилянской до пересечения с улицей Физкультуры). А именно: с 6:00 до 09:00 и с 13:00 до 14:30 2 июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что с 31 мая по 4 июня  в связи с ремонтными работами на Южном мостовом переходе будет частично ограничено движение транспорта в направлении с улицы Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Кроме того, с 31 мая до 5 июня в связи с ремонтом плиты проезжей части на Северном мосту через речку Днепр будет частично ограничено движение транспорта в направлении станции метро "Почайна".

Также в центре Киева 8 июня частично ограничат движение транспорта связи с проведением мероприятия по случаю Всеукраинского дня семьи и Международного дня защиты детей.

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