В Киеве ограничат движение на Северном мосту

В Киеве в пятницу, 6 декабря, частично ограничат движение на Северном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Киевавтодора" в Facebook.

Как сообщается, ограничение будет действовать с 09:00 до 17:00.

"Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняются поэтапно, минимизируя ограничения движения", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что работы будут проводиться в направлении Троещины.

"Чтобы меньше влиять на трафик, основные работы планируется сделать до вечерних часов пик. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала декабря В Киеве разрешено движение автотранспорта по улице Крещатик по субботам, воскресеньям, в праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, в Киеве ограничили движение на эстакаде Южного моста. В частности, в "Киевавтодоре" сообщили, что ограничения будут действовать до 8 декабря с 9:00 до 13:00 на Южном мосту в направлении станции метро "Выдубичи".

Добавим, что во время новогодне-рождественских празднований в центре столицы ограничат движение транспорта. Ограничения будут действовать с 14 декабря 2019 года по 12 января 2020.