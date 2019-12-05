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У Києві обмежать рух на Північному мосту

Новини » Суспільство     05.12.2019 - 17:53
У Києві обмежать рух на Північному мосту
Фото: Північний міст (РБК-Україна)

Обмеження діятиме 6 грудня з 9:00 до 17:00

У Києві в п'ятницю, 6 грудня, частково обмежать рух на Північному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київавтодору" у Facebook.

Як повідомляється, обмеження діятиме з 09:00 до 17:00.

"Ми продовжуємо поточний ремонт покриття Північного мосту. Роботи виконуються поетапно, мінімізуючи обмеження руху", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що роботи будуть проводитися в напрямку Троєщини.

"Щоб менше впливати на трафік, основні роботи планується зробити до вечірніх годин пік. Під час робіт рух буде частково обмежено", - йдеться в повідомленні.

У Києві обмежать рух на Північному мостуНагадаємо, з початку грудня В Києві дозволено рух автотранспорту по вулиці Хрещатик по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.

Крім того, у Києві обмежили рух на естакади Південного мосту. зокрема, в "Київавтодорі" повідомили, що обмеження діятимуть до 8 грудня з 9:00 до 13:00 на Південному мосту у напрямку до станції метро "Видубичі".

Додамо, що під час новорічно-різдвяних святкувань у центрі столиці обмежать рух транспорту. Обмеження будуть діяти з 14 грудня 2019 року по 12 січня 2020.

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