У Києві обмежать рух шляхопроводом на вулиці Драйзера

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Обмеження діятимуть з 30 березня по 7 квітня

У Києві із 08:00 30 березня до 23:00 7 квітня буде частково обмежено рух транспорту на вул. Драйзера (район Троєщини). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Повідомляється, що обмеження діятимуть у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на проїжджій частині шляхопроводу на вул. Драйзера через залізничні колії швидкісного трамваю.

"Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що у Києві, завтра, 30 березня, заборонять рух усіх видів транспорту у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні". Із 19:00 до 23:00 обмеження діятимуть на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському.

Крім того, у Києві 6-7 квітня перекриють Поділ і набережну до Північного мосту у зв'язку з пробігом. Обмеження будуть діяти з 08:00 до 14:40.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 11:00 1 квітня до 23:00 28 квітня у зв’язку із ремонтними роботами обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході.