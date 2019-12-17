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Аварійне просідання: рух на мосту Патона в Києві обмежено

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 18:05
Аварійне просідання: рух на мосту Патона в Києві обмежено
Фото: міст Патона (РБК-Україна)

Обмеження діятиме з 21:00 17 грудня до 06:00 23 грудня

У Києві на мосту імені Патона частково обмежать рух у зв'язку з аварійною осіданням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київавтодор" у Facebook.

Як повідомляється, на мосту ім. Патона виявлено аварійне просідання покриття.

"Щоб зупинити руйнування плити автопроїзду на спорудженні проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Роботи виконувати цілодобово. І по можливості відновимо рух усіма смугами раніше", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятиме з 21:00 17 грудня до 06:00 23 грудня.

Під час робіт рух автотранспорту буде частково обмежено на крайній правій смузі в напрямку лівого берега.

Аварійне просідання: рух на мосту Патона в Києві обмеженоНагадаємо, з 13 грудня обмежили рух транспорту на вулиці Богдана Хмельницького. Обмеження руху будуть діяти до 27 грудня. На ділянці будуть проводити ремонтні роботи.

Крім того, в Києві з 18 по 20 грудня, буде перекрита дорога на проспекті Науки в районі залізничного переїзду у зв'язку з ремонтними роботами.

Нагадаємо, з початку грудня дозволено рух транспорту по вулиці Хрещатик у Києві по суботах, неділях, в святкові та неробочі дні.

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