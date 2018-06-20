В Киеве ограничено движение по мосту Патона

До 30 августа будет проводиться ремонт пролетного строения моста
До 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook.
"Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.
Движение ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.
#Рух #транспорт'у мостом ім. Є. О. Патона частково обмежено - https://t.co/sOvxHnKoDg#Київ #ОбмеженняРуху #авто pic.twitter.com/CkMUt9Z9I5— КМДА (@kmda_official) June 20, 2018
В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.
"По причине значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.
До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено! У зв’язку з виконанням...Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 20 червня 2018 р.
Напомним, в Киеве с 20 июня 2018 года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по ул. Городской.