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В Киеве ограничено движение по мосту Патона

НовостиИнфраструктура    20.06.2018 - 17:47
Фото: мост Патона в Киеве (flickr.comphotosneel_photo)
Фото: мост Патона в Киеве (flickr.comphotosneel_photo)

До 30 августа будет проводиться ремонт пролетного строения моста

До 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook.

"Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.

Движение ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"По причине значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

 

До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено! У зв’язку з виконанням...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 20 червня 2018 р.

Напомним, в Киеве с 20 июня 2018 года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по ул. Городской.

В Киеве 19 июня будет частично закрыто движение по улице Генерала Родимцева В Киеве ограничат движение переул. Рыльского на перекрестке с ул. Владимирской
Теги публикации: дороги, ограничение движения, мост Патона  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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