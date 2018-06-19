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Интервью

В Киеве с 20 июня будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы

НовостиИнфраструктура    19.06.2018 - 14:46
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)
Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Движение траснспорта будет ограничено по ул. Городской

В Киеве с 20 июня 2018 года будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы по вул. Городской. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"С 20 июня в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на ул. Городской будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в случае повышения температуры до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта. Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00.

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Теги публикации: КГГА, Киев, ограничение движения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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