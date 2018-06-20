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У Києві обмежено рух по мосту Патона

НовиниІнфраструктура    20.06.2018 - 17:47
Фото: міст Патона в Києві (flickr.comphotosneel_photo)
Фото: міст Патона в Києві (flickr.comphotosneel_photo)

До 30 серпня проводитиметься ремонт прогонової будови моста

До 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона в Києві. Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор" у Facebook.

"до Уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Е. А. Патона частково обмежено!", - йдеться в повідомленні.

обмежать Рух у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.

У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.

"З причини значної кількості виконуваних робіт під пролетным будовою мосту, і в зв'язку з неможливістю масштабного обмеження руху по мосту завершення робіт заплановано 30 серпня 2018", - уточнили в "Київавтодорі" і попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.

 

До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено! У зв’язку з виконанням...

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, в Києві з 20 червня 2018 року буде обмежено рух в районі Пущі-Водиці по вул. Міський.

В Києві 19 червня буде частково закрито рух вулицею Генерала Родимцева У Києві обмежать рух пров. Рильського на перехресті з вул. Володимирською
Теги публікації: дороги, ограничение движения, мост Патона  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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