У Києві обмежено рух по мосту Патона

До 30 серпня проводитиметься ремонт прогонової будови моста
До 30 серпня 2018 року буде обмежено рух по мосту Патона в Києві. Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор" у Facebook.
"до Уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Е. А. Патона частково обмежено!", - йдеться в повідомленні.
обмежать Рух у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра.
#Рух #транспорт'у мостом ім. Є. О. Патона частково обмежено - https://t.co/sOvxHnKoDg#Київ #ОбмеженняРуху #авто pic.twitter.com/CkMUt9Z9I5— КМДА (@kmda_official) June 20, 2018
У компанії пояснили, що таке рішення пов'язане з ремонтом монолітної залізобетонної плити прогонової будови моста.
"З причини значної кількості виконуваних робіт під пролетным будовою мосту, і в зв'язку з неможливістю масштабного обмеження руху по мосту завершення робіт заплановано 30 серпня 2018", - уточнили в "Київавтодорі" і попросили водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних з виконанням ремонтних робіт.
До уваги учасників дорожнього руху! Рух транспорту по мосту ім. Є.О. Патона частково обмежено! У зв’язку з виконанням...Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" 20 червня 2018 р.
Нагадаємо, в Києві з 20 червня 2018 року буде обмежено рух в районі Пущі-Водиці по вул. Міський.