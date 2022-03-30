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У Києві схвалили низку пільг для бізнесу: що зміниться

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Київ, Середа 30 березня 2022 15:56
У Києві схвалили низку пільг для бізнесу: що зміниться Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 березня Київрада зібралася вдруге від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За підсумками засідання було вирішено надати низку пільг столичному бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Головними питаннями сьогоднішнього засідання, в якому взяли участь 90 депутатів, стали рішення, що стимулюватимуть роботу столичного бізнесу. Бо в умовах воєнного стану, коли така складна ситуація, економіка повинна працювати", - написав Кличко.

Що зміниться для бізнесу?

За словами мера, було ухвалено низку рішень, а саме:

  • пересувна торгівля та ресторанні майданчики - плата за договорами буде зменшена до символічної 1 гривні. Сплата пайової участі для них становитиме 50% від існуючої,
  • бізнес, що працює на комунальних площах - звільнений від сплати за оренду,
  • паркувальні майданчики - надаються пільги від міста,
  • рекламні компанії, які на рекламних площинах у місті розміщують соціальну та патріотичну рекламу - надаються пільги від міста.

"Ми розраховуємо, що обсяг пільг, які надасть місто, компенсується надходженнями від ПДФО та бізнесу, що буде працювати", - резюмував Кличко.

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