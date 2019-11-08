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В Киеве в одном из бизнес-центров проходят обыски

Новости » Общество     08.11.2019 - 14:14
В Киеве в одном из бизнес-центров проходят обыски
Фото: здание бизнес-центра (из открытых источников)

Правоохранители проводят обыски на 30-м этаже бизнес центра

В пятницу, 8 ноября, в бизнес-центре "Парус" в Киеве правоохранители проводят обыски. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телеканала "Прямой".

Как сообщается, на 30-м этаже бизнес-центра "Парус" проходят обыски в адвокатском обьединении "Турчинов и партнеры". Другие подробности пока не сообщаются.

По данным ТСН, обыски в бизнес-центре проходят в рамках уголовного производства о противоправной деятельности должностных лиц Киевской городской государственной администрации.

Фото: обыски в бизнес-центре в Киеве (ТСН)

Напомним, ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований провели обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко. В бюро рассказали, что обыски в Макеенко проходили по делу о купле-продаже телеканала.

Также РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности Украины и следователи ГБР провели обыски в Ужгородском городском совете. В ведомстве заявили, что уличили заместителя городского председателя в махинациях с коммунальной собственностью.

Кроме того, 31 октября следователи СБУ и ГБР провели обыски на территории Николаевской таможни. Обыски были связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

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