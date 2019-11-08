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У Києві в одному з бізнес-центрів проходять обшуки

Новини » Суспільство     08.11.2019 - 14:14
У Києві в одному з бізнес-центрів проходять обшуки
Фото: будівля бізнес-центру (з відкритих джерел)

Правоохоронці проводять обшуки на 30-му поверсі бізнес центру

У п'ятницю, 8 листопада, у бізнес-центрі "Парус" в Києві правоохоронці проводять обшуки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканала "Прямий".

Як повідомляється, на 30-му поверсі бізнес-центу "Парус" проходять обшуки в адвокатському об'єднанні "Турчинов та партнери". Інші подробиці наразі не повідомляються.

За даними ТСН, обшуки в бізнес-центрі проходять в рамках кримінального провадження щодо протиправної діяльності посадовців Київської міської державної адміністрації.

Фото: обшуки в бізнес-центрі в Києві (ТСН)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі Державного бюро розслідувань провели обшуки у власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. В бюро розповіли, що обшуки в Макеєнка проходили у справі про купівлю-продаж телеканалу.

Також РБК-Україна писало, що співробітники Служби безпеки України та слідчі ДБР провели обшуки в Ужгородській міській раді. У відомстві заявили, що викрили заступника міського голови у махінаціях з комунальною власністю.

Крім того, 31 жовтня слідчі СБУ та ДБР провели обшуки на території Миколаївської митниці. Обшуки були пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

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