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В СБУ назвали причину обысков в горсовете Ужгорода

Новости » Общество     05.11.2019 - 17:06
В СБУ назвали причину обысков в горсовете Ужгорода
Фото: заместитель мэра Ужгорода присвоил земельные участки на 1,2 млн гривен (ssu.gov.ua)

Заместитель мэра Ужгорода присвоил земельные участки на 1,2 млн гривен

Заместителя мэра Ужгорода уличили в махинациях с коммунальной собственностью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что в результате его коррупционной схемы у городской общины были отчуждены участки, которые предназначались под жилую застройку.

По данным следствия, будучи в 2014 году членом земельной комиссии горсовета, чиновник оформил на подставных лиц территорию общей площадью 0,3 га, после чего она были незаконно передана его жене.

После этого, уже в 2019 году, семейство продало присвоенную коммунальную собственность своему знакомому за 1,2 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины (до 8 лет лишения свободы).

Напомним, в помещении Ужгородского городского совета 5 ноября проводились обыски работниками Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ. Как сообщили в горсовете, обыски проводили по делу о выделении земельных участков в 2014 году Ужгородской городской советом предыдущего созыва.

РБК-Украина сообщало, что правоохранители разоблачили схему завладения 167 млн гривен экс-руководителями банка.

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