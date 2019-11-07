ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР назвало причину обысков у владельца "Прямого"

Новости » Происшествия     07.11.2019 - 11:39
ГБР назвало причину обысков у владельца "Прямого"
Фото: Владимир Макеенко (kievcity.gov.ua)

Обыски у Макеенко связаны с делом о покупке телеканала

Обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проходят по делу о купле-продаже канала. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, в ГБР подтвердили проведение обысков у Макеенко.

"Проводятся следственные действия в рамках досудебного расследования в производстве по покупке и продаже телеканала "Прямой", - сообщили в ГБР.

Ранее телеканал сообщил, что обыск у Макеенко проводит следователь, который отказался назвать, какой именно правоохранительный орган он представляет. При этом он сообщил, что обыск проводится согласно постановлению суда.

Напомним, в июле Государственное бюро расследований уже проводило обыски на телеканале "Прямой". Обыски также прошли в рамках досудебного расследования купли-продажи телеканала. До этого в СМИ появилась информация об изъятии документов на "Прямом" якобы по делу об отмывании средств и легализации акций через кипрский офшор.

Позже в бюро опровергли изъятие документов. Расследование касается возможных злоупотреблений пятого президента Украины Петра Порошенко во время купли-продажи телеканала.

В горсовете Ужгорода проходят обыски
Новости Украины Владимир Макеенкотелеканалыобыск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь