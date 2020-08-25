Сегодня, 25 августа, в Киеве объявлено штормовое предупреждение в связи тем, что над столицей наблюдается грозовой фронт. Синоптики прогнозируют значительные дожди в течение дня и ночью.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".

Как сообщается, гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. В ведомстве отмечают, что к ликвидации последствий непогоды готовы 72 единицы спецтранспорта.

Также в "Киевавтодоре" призывают водителей быть осмотрительными на дорогах.

Напомним, сегодня в западных, центральных и северных областях будут наблюдаться грозы и ливни.

Кроме того, в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Также сообщалось, что погода в Украине 25 августа будет дождливой на большей территории страны, однако в южных и восточных областях будет теплее - до +33 градусов тепла.