В Киеве объявлено штормовое предупреждение

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Порывы ветра достигнут 15-20 м/с

Завтра, 14 ноября, в Киеве ожидается сильный ветер, порывы которого достигнут 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Также отмечается, что объявлен первый уровень опасности, желтый.

Управление по вопросам гражданской защиты напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, 13 ноября в Украине было объявлено штормовое предупреждение. В западных областях порывы ветра достигнут 15-20 м/сек. Кроме того, ночью и утром в центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

Ранее РБК-Украина сообщало, что очередной температурный рекорд был установлен в столице в ночь на 13 ноября. Ночью температура воздуха не опустилась ниже 9,2 градусов тепла, а это значит, что предыдущее рекордное значение 1963 года был превышен на 0,9 градусов.

Кроме того, по данным синоптика Натальи Диденко, завтра, 14 ноября, в Украине будет тепло и без осадков. Днем температура воздуха составит до +8 +12 градусов, а в южных и западных областях ожидается повышение температуры до +13 +19 градусов.