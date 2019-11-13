У Києві оголошено штормове попередження

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Пориви вітру досягнуть 15-20 м/с

Завтра, 14 листопада, в Києві очікується сильний вітер, пориви якого сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Також зазначається, що оголошений перший рівень небезпеки, жовтий.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поведінки в разі посилення вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, 13 листопада в Україні було оголошено штормове попередження. західних областях пориви вітру досягнуть 15-20 м/сек. Крім того, вночі та вранці в центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що черговий температурний рекорд був встановлений в столиці в ніч на 13 листопада. Вночі температура повітря опустилася нижче 9,2 градусів тепла, а це означає, що попереднє рекордне значення 1963 року був перевищений на 0,9 градусів.

Крім того, за даними синоптика Наталки Діденко, завтра, 14 листопада, в Україні буде тепло, без опадів. Вдень температура повітря становитиме до +8 +12 градусів, а в південних та західних областях очікується підвищення температури до +13 +19 градусів.