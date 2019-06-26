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В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    26.06.2019 - 16:07
В Киеве объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Ожидаются грозы и шквалы ветра до 20 м/с

В четверг, 27 июня, погода в Киеве и области ухудшится, синоптики объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, днем в столице и Киевской области ожидаются грозы и шквалы ветра до 20 м/с. Местами прогнозируется град.

В Укргидрометцентре отметили, что непогода достигнет первого уровня опасности - желтого.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили о ухудшении погоды в Украине в четверг, 27 июня. По прогнозу синоптиков, на юге страны ожидаются грозы и шквалы ветра. Также утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей возможны грозы, в отдельных районах значительные дожди, град и шквалы ветра до 20 м/сек.

Как писало РБК-Украина, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в Украину с Балтии идет циклон Otto, который принесет с собой дожди, грозы и другие метеорологические явления. В частности, 27 июня в стране прогнозировались грозовые дожди, а с пятницы - похолодание, которое продержится в течение выходных.

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Новости Украины Штормовое предупреждениеГидрометцентр
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