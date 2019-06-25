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В ГСЧС назвали причину загрязнения воздуха в Киеве

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 09:36
В ГСЧС назвали причину загрязнения воздуха в Киеве
Фото: река Днепр (РБК-Украина)

Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня

Начиная с понедельника, 24 июня, снова постепенно растет концентрация загрязняющих веществ в Киеве, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС сообщили, что в течение 25 июня синоптическая ситуация в Киеве существенно не изменится. Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

"Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате погодных условий (отсутствия значительного ветра, наличия в приземном слое воздуха задерживающих слоев, сухая жаркая погода без осадков), которые наблюдались в Киеве с 10 по 20 июня, произошло накопление вредных примесей, загрязняющих приземный слой воздуха.

РБК-Украина писало, что уровень загрязнения воздуха в Киеве растет из-за жары.По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории, 21 июня уровень загрязнения диоксидом азота достиг шести среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация) в районах: Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.

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