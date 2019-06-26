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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество    26.06.2019 - 14:52
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Украине 27 июня будут шквалы 15-20 м/сек

Погода в Украине завтра, 27 июня, ухудшится, ожидаются грозы и шквалы ветра на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по данным синоптиков, будут дожди и грозы. Гидрометцентр добавляет, что 27 июня утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей, грозы, в отдельных районах будут значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, синоптики сообщали, что 27 июня погода будет жаркой, но местами будут грозовые дожди. В частности, синоптик Наталия Диденко отметила, что из Прибалтики в Украину идет циклон Otto, который принесет дожди и грозы и другие метеорологические явления.

До этого Диденко сообщала, что с 25-26 июня жара в Украине начнет спадать, а уже 27 июня в Украине ожидается до +34 градусов и дожди на западе, севере и в центральных областях. На юге Украины завтра ожидается от +30 до +34, на севере - от +25 до +29, на востоке - от +30 до +33, на западе - от +25 до +30 градусов, в центре - от +30 до +33. В Киеве завтра до +28, возможен дождь.

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