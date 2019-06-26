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У Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 16:07
У Києві оголошено штормове попередження
Ілюстративне фото (unsplash.com)

Очікуються грози та шквали вітру до 20 м/с

У четвер, 27 червня, погода у Києві та області погіршиться, синоптики оголосили штормове попередження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, вдень у столиці та Київській області очікуються грози та шквали вітру до 20 м/с. Подекуди прогнозується град.

В Укргідрометцентрі зазначили, що негода досягне першого рівня небезпечності - жовтого.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомили про погіршення погоди в Україні у четвер, 27 червня. За прогнозом синоптиків, на півдні країни очікуються грози та шквали вітру. Також вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей можливі грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали вітру до 20 м/с.

Як писало РБК-Україна, синоптик Наталка Діденко попередила, що в Україну з Балтії йде циклон Otto, який принесе з собою дощі, грози та інші метеорологічні явища. Зокрема 27 червня в країні прогнозувалися грозові дощі, а з п'ятниці - похолодання, яке протримається впродовж вихідних.

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Новини України Штормове попередженняГідрометцентр
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