У Києві оголосили штормове попередження

Очікується гроза і сильні пориви вітру
У Києві сьогодні, 3 травня, вдень очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
За даними синоптиків, вдень у столиці очікується гроза, оголошений І рівень небезпеки (жовтий). При сильних поривах вітрів фахівці закликають дотримуватися наступні рекомендації:
Нагадаємо, вчора в Києві так само було оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягали 15-20 м/с, також була гроза.
Відзначимо, сьогодні в Україні синоптики прогнозують дощову погоду майже на всій території країни. При цьому температура повітря сягатиме +23 градусів тепла.