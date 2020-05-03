У Києві оголосили штормове попередження

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Очікується гроза і сильні пориви вітру

У Києві сьогодні, 3 травня, вдень очікується погіршення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, вдень у столиці очікується гроза, оголошений І рівень небезпеки (жовтий). При сильних поривах вітрів фахівці закликають дотримуватися наступні рекомендації:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, вчора в Києві так само було оголошено штормове попередження. Пориви вітру сягали 15-20 м/с, також була гроза.

Відзначимо, сьогодні в Україні синоптики прогнозують дощову погоду майже на всій території країни. При цьому температура повітря сягатиме +23 градусів тепла.