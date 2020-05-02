В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца суток в Киеве ожидается гроза и сильный ветер

В Киеве в ближайшие часы ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, 2 мая в украинской столице ожидается гроза и порывы ветра скоростью 15-20 м/с. При этом отмечается, что такая погода в Киеве продлиться до конца суток. Также объявлен первый уровень опасности, желтый.

Специалисты также призывают соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, синоптики прогнозируют в Украине резкое повышение температуры воздуха в мае, а также ливни. Большая часть последнего месяца весны будет сухой и жаркой, а ливни пройдут по стране двумя волнами.

Также сообщалось, что в мае средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла).