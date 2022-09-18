В Киеве объявили первый уровень опасности: с чем это связано

В Киеве 18 сентября ожидается существенное ухудшение погодных условий. В городе был объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 18 сентября, в Киеве днем ожидается значительный дождь, гроза, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - отметили синоптики.

В свою очередь в КГГА рассказали, что специалисты рекомендуют во время грозы:

закрывать окна и не подходить к ним;

не браться за металлическую входную дверь;

в случае сильного ветра - держаться подальше от рекламных щитов и деревьев;

не парковать автомобили вблизи объектов, которые мощные порывы могут завалить или вырвать c земли.

Во время грозы на местах возможных подтоплений дорожной сети будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

Также в преддверии ливня во всех районах столицы гидрослужбы усилили работу по очистке коллекторов дождевой канализации, дождеприемных колодцев и решеток ливнестоков.

В случае падения деревьев или веток, травмирования людей, следует немедленно информировать экстренные службы.