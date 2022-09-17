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Активный циклон ухудшит погоду в Украине: прогноз на 18 сентября

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Украина, Суббота 17 сентября 2022 14:34
Активный циклон ухудшит погоду в Украине: прогноз на 18 сентября Фото: активный циклон ухудшит погоду в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 18 сентября, ухудшится из-за активного циклона. Грозовые дожди с сильным ветром покроют страну, а на западе ожидается мокрый снег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине 18 сентября

По данным синоптиков, завтра в западных, северных и центральных областях ожидаются значительные дожди и грозы (объявлен I уровень опасности, желтый).

Тем временем в Карпатах прогнозируют сильный дождь с мокрым снегом, на высокогорье возможно образование снежного покрова (объявлен II уровень опасности, оранжевый).

Столбики термометров ночью в среднем составят +7+12 градусов ночью, а днем +13 +20. При этом на юге и востоке страны ночью +12 +18, а днем +21 +28, на высокогорье Карпат ночью и днем от 0 до +5 градусов.

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Завтра в столице ночью без существенных осадков. Днем дождь и местами гроза. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет + 9+11 ночью, а днем +15 +17 градусов.

Активный циклон ухудшит погоду в Украине: прогноз на 18 сентября

Напомним, что сегодня погода в Украине будет влажной и с дождями почти во всех регионах.

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