У Києві оголосили перший рівень небезпеки: із чим це пов'язано

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили синоптики. Своєю чергою у КМДА розповіли, що фахівці рекомендують під час грози: зачиняти вікна та не підходити до них;

не братися за металеві вхідні двері;

у разі сильного вітру - триматися подалі від рекламних щитів і дерев;

не паркувати автівки поблизу об'єктів, які потужні пориви можуть завалити або вирвати зі землі. Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор". Також напередодні зливи в усіх районах столиці гідрослужби посилили роботу з очищення колекторів дощової каналізації, дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків. У випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей, варто негайно інформувати екстрені служби.