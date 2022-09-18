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У Києві оголосили перший рівень небезпеки: із чим це пов'язано

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Неділя 18 вересня 2022 03:19
У Києві оголосили перший рівень небезпеки: із чим це пов'язано Фото: У Києві оголосили штормове попередження (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Києві 18 вересня очікується суттєве погіршення погодних умов. У місті оголосили перший рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. У неділю, 18 вересня, в Києві вдень очікується значний дощ, гроза, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - зазначили синоптики.

Своєю чергою у КМДА розповіли, що фахівці рекомендують під час грози:

  • зачиняти вікна та не підходити до них;
  • не братися за металеві вхідні двері;
  • у разі сильного вітру - триматися подалі від рекламних щитів і дерев;
  • не паркувати автівки поблизу об'єктів, які потужні пориви можуть завалити або вирвати зі землі.

Під час грози на місцях можливих підтоплень дорожньої мережі чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

Також напередодні зливи в усіх районах столиці гідрослужби посилили роботу з очищення колекторів дощової каналізації, дощоприймальних колодязів і решіток зливостоків.

У випадку падіння дерев чи гілок, травмування людей, варто негайно інформувати екстрені служби.

Нагадаємо, погода в Україні 18 вересня погіршиться через активний циклон. Грозові дощі з сильним вітром накриють країну, а на заході - очікується мокрий сніг.

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