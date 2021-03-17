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В Киеве объяснили, почему не могут ужесточить карантин самостоятельно

Автор: Игорь Литвиненко

Власти Киева не могут самостоятельно ужесточить карантинные ограничения в столице без решения Кабинета министров. Это связано с новым постановлением правительства, которым разрешается усиливать лишь некоторые меры контроля.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, согласно новому постановлению Кабмина, которое вступило в силу в феврале, местная власть может усиливать лишь меры контроля, такие как обучение.

"Ранее, в прошлом году, это можно было сделать самостоятельно. Сейчас это исключительный перечень мероприятий, который определен Кабинетом министров. Власть не может усиливать меры на местах. Все мероприятия необходимо соблюдать в "оранжевой" или "красной" зоне исключительно из перечня Кабинета министров", - пояснил Рубан.

Напомним, вчера мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой ужесточить ограничения в "оранжевой" зоне карантина.

При этом в столице из-за роста COVID-19 с четверга, 18 марта, вводятся школьные каникулы.

Позже в Кабмине напомнили, что местные власти могут самостоятельно ужесточать карантин.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве хотят ввести дополнительные ограничения на спортивные и массовые мероприятия.

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