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Киев просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой зоне"

Новина українською → Киев, Вторник 16 марта 2021 15:06
Киев просит Кабмин ужесточить карантин в "оранжевой зоне" Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом Киев просит правительство расширить перечень карантинных мер в "оранжевой зоне". А также обращается к профильным органам с просьбой усилить контроль за соблюдением нынешних ограничений.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за полторы недели число заболевших коронавирусом выросло в два раза.

"Динамика распространения угрожающая. Киев обращается к правительству с просьбой расширить перечень противоэпидемических ограничений в "оранжевой зоне", - заявил Кличко.

Он также просит Министерство внутренних дел, Минздрав, Министерство инфраструктуры и Госпотребслужбу усилить контроль за соблюдением карантинных мер.

"В частности, касательно проведения массовых собраний, соблюдения масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований", - добавил Кличко.

Отметим, как таковых отдельных ограничений в "оранжевой зоне" нет, в ней действуют карантинные меры "желтой зоны" адаптивного карантина. То есть, масочный режим в общественных местах, ограничения по массовым мероприятиям и так далее.

В то же время "оранжевая зона" означает, что местные власти должны усилить контроль над соблюдением карантина, чтобы регион не перешел в "красную", где уже действуют максимальные ограничения с запретом на прием посетителей в ресторанах, ТРЦ и другими мерами, которые действовали во время январского локдауна.

Напомним, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев близок к попаданию в "красную зону" карантина. А также призвал местные власти вводить дополнительные меры и не ждать решений сверху.

Отметим, на фоне ухудшения ситуации с COVID растет и число больных гриппом и ОРВИ. Согласно актуальным данным, только за прошлую неделю заболели более 18 тысяч человек. Пока заболеваемость находится ниже уровня эпидемического порога.

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