У Києві пояснили, чому не можуть посилити карантин самостійно

Влада Києва не можуть самостійно посилити карантинні обмеження у столиці без рішення Кабінету міністрів. Це пов'язано з новою постановою уряду, якою дозволяється лише посилювати деякі заходи контролю.

За його словами, згідно з новою постановою Кабміну, яка вступила в силу в лютому, місцева влада може посилювати лише заходи контролю, такі як навчання.

"Раніше, минулого року, це можна було зробити самостійно. Зараз це виключний перелік заходів, який визначено Кабінетом міністрів. Влада не може посилювати заходи на місцях. Всіх заходів необхідно дотримуватися у "помаранчевій" чи "червоній" зоні виключно з переліку Кабінету міністрів", - пояснив Рубан.